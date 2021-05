PostNL vervolgd in België voor sociale fraude

Aannemers en onderaannemers die voor het bedrijf werken zouden deze fraude structureel plegen. Zo moeten chauffeurs lange dagen maken, worden ze onderbetaald en is er mogelijk sprake van schijnzelfstandigheid. Ook worden coronamaatregelen niet altijd nageleefd. Naast PostNL en het Britse GLS zijn ook een aantal onderaannemers gedagvaard.

Failliet

In februari werd al bekend dat de Belgische fiscale inspectiedienst BBI onderzoek doet naar onderaannemers die voor PostNL pakketjes bezorgen in België en geen btw of belastingen betalen. In interne documenten werden zelfs namen ontdekt van bedrijven die al failliet waren verklaard en toch nog als erkende onderaannemers in België pakjes leverden voor PostNL.

PostNL heeft aan de krant bevestigd dat het bedrijf is gedagvaard met betrekking tot "onderzoeken in de logistieke sector naar samenwerkingen met bezorgondernemers", schrijft De Tijd. PostNL zegt volledig mee te werken maar wil verder niet op de zaak in gaan. GLS was voor de krant nog niet bereikbaar voor commentaar.