Ook voor tochtwoning betaalt huurder de hoofdprijs

Econoom Madeline Buijs van Colliers analyseerde NVM-data van zo’n 75.000 transacties in de vrije huursector, waar de prijzen dus niet gereguleerd zijn. Daaruit maakte Buijs op dat de gemiddelde huur voor een woning met energielabel A, B of C tussen de €1357 euro en €1373 per maand ligt. Bij lagere scores, van D, E of F, gaat het om gemiddelde huurprijzen tussen de €1440 euro en €1498 per maand.

Grote vraag

„Opvallend”, vindt Buijs. „omdat energiezuinige huizen op de koopwoningmarkt wel meer beginnen op te leveren dan vergelijkbare huizen met een lager energielabel.” En normaliter lopen ontwikkelingen op de koop- en huurmarkt juist gelijk op, meent de econoom.” Maar eigenlijk verrast het dan ook weer niet, want je ziet dat de huursector heel klein is in Nederland en de vraag heel groot is”, legt ze uit. Door die krapte hebben woningzoekers in de huursector weinig keuze tussen woningen, dus zijn ze zelfs in tijden van hoge gas- en elektriciteitsprijzen niet snel geneigd een tochtig appartement links te laten liggen.

Woordvoerder Mathijs ten Broeke van de Woonbond herkent de uitkomsten, zeker in overvolle steden als Amsterdam. „Daar zien we dit inderdaad gebeuren, want hebben vaak de oudere huurwoningen een flink slechter label.” Omdat die woningen binnen de zogeheten ’ring’ staan, tot en met zelfs diep in het centrum van de hoofdstad, zijn de prijzen nog steeds flink hoog. „Ondanks het slechtere energielabel”, zegt ten Broeke. Het is nog altijd locatie, locatie, locatie. „En met de enorme vraag door het tekort aan woningen, kan de particuliere verhuurder vragen wat hij wil.”

Regulering

Als oplossing ziet de Woonbond dan ook liever dat die vrije huurmarkt gereguleerd wordt. Maar kan het dan nog wel een vrije markt genoemd worden? „Het gaat er meer om dat de huurprijs dan bepaald wordt op basis van de kwaliteit van de woning. Dat zou het probleem echt verhelpen. Een puntensysteem die naar de gehele woning kijkt, inclusief het energielabel, geeft dan grenzen aan wat een verhuurder kan vragen.”

Op dit moment hoeven verhuurders niet snel kortingen te geven op woningen die meer energie verspillen, denkt Buijs. „Ik denk dat als de vrije huursector groter zou worden, je dit verschil wel gaat zien. Dan krijgen verhuurders ook een prikkel om te verduurzamen.”