Uit de dip: Aantal vacatures trekt weer aan

Dat blijkt uit een maandoverzicht van vacatureplatform Indeed.

Begin augustus waren er nog 29% minder vacatures dan op hetzelfde moment een jaar eerder. Die achterstand was in juni nog 38%, en in juli 35%.

Vakantie in eigen land

In de afgelopen zeven dagen waren er zelfs 7% méér vacatures dan in dezelfde periode vorig jaar. „Een goed signaal. Waar we normaal gesproken vacatures in de zomerperiode iets zien afnemen, zijn werkgevers nu juist weer werknemers aan het werven nadat ze noodgedwongen afgeremd werden”, zegt Arjan Vissers, verantwoordelijk voor strategie bij Indeed Benelux.

De horeca krabbelt langzaam op, In juni waren er nog 70% minder vacatures dan een jaar daarvoor, nu is dat 57%. Dat veel Nederlanders vakantie vieren in eigen land draagt daar waarschijnlijk aan bij.

Hospitality (o.a. catering, kantines) is met 59% minder vacatures dan 12 maanden ervoor nu de zwaarst getroffen sector, maar twee maanden eerder was dat nog 65% minder vacatures dan een maand eerder.

Timmerman

De meeste vacatures op het platform zijn er voor timmermannen (of -vrouwen). Op plek twee staan verkopers, daarna verpleegkundigen. De grootste stijging in vacatures is de afgelopen maand gezien bij parttime verkoopmedewerkers, inpakmedewerkers en kamermeisjes (of -jongens).

Er zijn ook nog steeds moeilijk vervulbare vacatures. Weinig mensen willen filiaalleider van een supermarkt worden. Liefst 90% van die vacatures staat langer dan twee maanden open. Vulploegleiders en -medewerkers i worden ook bijna altijd gezocht. Daarnaast blijven banen in de IT en techniek lang openstaan.