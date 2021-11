Exploderende gasprijs maakt zonnepanelen en batterij lucratief

Premium Financieel

Topdrukte bij installateurs, maar consument twijfelt over overgang naar warmtepomp

Installateurs komen om in het werk. Veel Nederlanders ’verduurzamen’ hun huis met warmtepompen nu we van het gas af gaan, anderen kopen evengoed nog cv-installaties. Ook flessen propaangas vliegen de deur uit. „Mensen in nieuwbouw missen hun gashaard.”