’Arm voor $50-55 miljard naar Nasdaq’

Voor Softbank is dit een tegenvaller. Met de recente aankoop van het resterende 25%-belang is de Japanse investeerder nu 100% eigenaar van Arm. De ingewijden vertellen wel dat de lagere waarde niet in steen gebeiteld is.

Volgende week start de roadshow en als deze goed ontvangen wordt door institutionele beleggers en analisten kan de feitelijke bandbreedte hoger uitvallen. De Wall Street Journal meldt dat dit vaak gebeurt bij beursgangen waarnaar enorm uitgekeken wordt. Op 13 september komt hierover duidelijkheid.

Zeker vergeleken met Nvidia presteert Arm dit jaar bedrijfsmatig overigens slecht. In het afgelopen kwartaal halveerde de winst, vooral door minder vraag naar smartphones.

Softbank zou bij de beursgang 10% van zijn aandelen willen verkopen. Grote klanten zoals Apple, Samsung en Nvidia doen naar verluidt mee. Voor Nederlandse particuliere beleggers bestaat die mogelijkheid niet. Zij kunnen pas na de beursgang via hun bank of broker aandelen kopen.