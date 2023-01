Nepgeld steekt weer de kop op na coronatijd

In totaal werden in Nederland afgelopen jaar 38.200 valse eurobiljetten ingenomen, een toename van 47%. Wereldwijd waren dat er 376.000 (plus 8%). Volgens DNB is de kans op het ontdekken van een vervalsing klein, met een totaalaantal van 29 miljard eurobiljetten in omloop.

Volgens De Nederlandsche Bank (DNB) is de stijging van deze geldfraude bijna volledig toe te wijzen aan slechte vervalsingen van 100 en 200 eurobiljetten. Met biljetten van 50 euro, die internationaal gezien het vaakst worden vervalst, wordt in Nederland de afgelopen jaren juist steeds minder vaak gefraudeerd.

Vervalsingen coronajaren

Het aantal vervalsingen lag in coronajaren 2020 en 2021 in Nederland veel lager dan de jaren ervoor, op zo’n 26.000. Mensen gingen minder en minder vaak op pad en ook werd het betalen met contant geld minder gebruikelijk om het risico op een besmetting te verkleinen. Afgelopen jaar was het aantal vervalsingen bijna terug op het niveau van 2019, toen er een kleine 39.000 vervalsingen werden ontdekt.

DNB spreekt van een vervalsing van zeer lage kwaliteit als er maar weinig van de echtheidskenmerken van een origineel biljet zijn geprobeerd na te maken. De fraude kan in deze gevallen makkelijk worden ontdekt. De afgelopen jaren zijn de vervalste biljetten steeds vaker van deze slechte kwaliteit. In 2022 waren deze goed voor twee derde van alle vervalsingen.

Hoe te ontdekken

Of een biljet vals of echt is, valt allereerst goed te zien aan het watermerk. Volgens de site van ING bank hoort een watermerk ín het papier te zitten en mag er niet óp gedrukt zijn. Zo staat beschreven: ’Vergelijk het biljet bij twijfel met een ander biljet waarvan je zeker weet dat het echt is. Als extra controle kun je het biljet ook onder een uv-licht leggen. Een echt watermerk zie je niet onder uv-licht.’

Daarnaast meent deze bank dat het biljet stevig moet aanvoelen, dus ’niet slap of vettig’. Ook moet papiergeld letterlijk knisperen. De tip van ING op hun site: ’Ga met een vinger over de voorkant van het biljet. De inkt hoort verhoogd te zijn. Dit kun je op verschillende plaatsen op het biljet voelen door er met je vinger of nagel overheen te gaan.’ Ook een goed meetinstrument is het hologram. Dat moet glanzend, gedetailleerd en glad zijn. ’Een verdikking op de plek van het hologram kan betekenen dat er op het biljet een vals hologram is geplakt.’

Wie overigens denkt vals geld in bezit te hebben: wordt door DNB allereerst aangeraden naar de politie te gaan om aangifte te doen, of contact op te nemen met de eigen bank. Ook kan een verdacht biljet ingeleverd worden bij DNB voor onderzoek. Let op: vals geld is niets waard.