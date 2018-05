Boetes voor reclames Corendon blijven staan

Het College van Beroep voor het Bedrijfsleven heeft in hoger beroep bepaald dat de boete die de ACM uitdeelde wegens ’ondoorzichtige prijsinformatie’ terecht is geweest.

Corendon werd in 2016 beboet omdat het bedrijf in zijn advertenties onduidelijk was over de definitieve kosten die klanten moesten betalen voor pakketreizen en losse vliegtickets. Zo verstopte het bedrijf de 25 euro aan boekingskosten, 3 euro aan servicekosten en de 2,50 euro voor een calamiteitenfonds in de kleine lettertjes.

Corendon vond de boetes disproportioneel hoog en wees daarbij op vergelijkbare praktijken bij concurrenten, die daar niet voor werden gestraft. Dat verweer hield voor het CBb geen stand.