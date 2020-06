’Overheid overweegt staatssteun aan Hema’

„Den Haag houdt de situatie rond Hema al maanden scherp in de gaten omdat het een grote werkgever is”, zegt een betrokkene op voorwaarde van anonimiteit. Hema heeft in Nederland 9500 mensen in dienst en telt 550 filialen verspreid door het land. Ook de leefbaarheid van de binnensteden speelt mee.

De winkelketen zit financieel klem. De schuld van meer dan €750 miljoen is al jaren te hoog. De coronacrisis heeft de precaire situatie verergerd.