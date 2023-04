’Vooral starters op huizenmarkt wachten nog even af voor ze toeslaan’

Het zijn vooral de starters die wachten met kopen tot de prijzen verder dalen en tot ze zelf meer vermogen hebben gespaard. „Potentiële kopers zijn nog opvallend passief, maar dit zou snel kunnen kantelen als de prijs verder daalt en er meer huizen beschikbaar komen”, aldus Wim Flikweert, Manager Wonen bij ING.

Het merendeel van de starters is positief over de dalende huizenprijzen. Ze vinden dat er de afgelopen tijd een gezonde verandering heeft plaatsgevonden en denken minder te hoeven betalen voor een woning. Ze hebben er meer vertrouwen in dat het lukt om een woning te vinden.

Ingrijpend

„De huizenmarkt is afgelopen jaar ingrijpend veranderd. Na de eerste schok hierover lijkt men nu te wennen aan de nieuwe situatie. We zien dat het vertrouwen in de eigen financiële situatie toeneemt onder woningzoekenden”, zegt Flikweert.

Het was lange tijd moeilijk om de ideale woning te vinden, laat staan te bezichtigen. Maar nu denken veel starters (70%) dat het in deze markt wel mogelijk is om hun ideale woning te bezichtigen. Het vinden van de woning is een ander verhaal. Meer dan de helft (62%) van de doorstromers denkt dat het mogelijk is om een ideale woning te vinden, bij starters is dat een stuk minder (54%). „Doorstromers hebben doorgaans een betere uitgangspositie met overwaarde uit een vorige woning, waardoor deze groep optimistischer is”, aldus Flikweert.

Hogere kosten

Er zijn ook respondenten met een minder positieve blik op de woningmarkt. Een kwart van de doorstromers en starters maakt zich zorgen over hun financiële positie op de huizenmarkt. De starters die de ontwikkelingen op de woningmarkt als negatief beoordelen, denken dat de gestegen rente hogere kosten meebrengt en dat ze een lager hypotheekbedrag kunnen lenen.