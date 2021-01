Column: Ook Hans de Boer had kwetsbare kant

Hans de Boer, oud-voorzitter van werkgeversorganisatie VNO-NCW, overleed zondagnacht op 66-jarige leeftijd. Ⓒ Dijkstra

Het is zaterdag. De telefoon gaat. „Dag Martin, Hans hier.” Ik ben even verbaasd. Het is niet gebruikelijk dat Hans de Boer onaangekondigd op een zaterdag opbelt. Hij klinkt serieus. „Martin, even als mannen onder elkaar”, zegt hij. Is dit amicaal? Samenzweerderig? Moet ik op mijn hoede zijn in mijn rol als onafhankelijk journalist? „Ik bel je even buiten de woordvoerders om en dit moet onder ons blijven.”