Column: het piept en kraakt in kelder van fiscus door stroom bezwaren woeste spaarders

Hierom wil advocaat Glennis Grace vrijspraak

Glennis Grace kwam dinsdag, evenals de andere verdachten in de zaak van de mishandeling in een supermarkt, voor de rechter. De volledige strafeis is 200 uur taakstraf en een maand voorwaardelijke celstraf. Rechtbankverslaggever Saskia Belleman was bij de zaak en vertelt wat haar opvalt.