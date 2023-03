Premium Het beste van De Telegraaf

Analyse: Ahold-ceo verdient 128 keer het gemiddelde salaris

Door Pascal Kuipers Kopieer naar clipboard

Frans Muller, tweede van links, gaat er 14% op vooruit, vooral door een 23% hogere langetermijnvergoeding die wordt uitbetaald in aandelen. Ⓒ ANP / ANP Ahold Delhaize… 29.4 -2.05 %

Zaandam - De publicatie van het jaarverslag over 2022 liet Ahold Delhaize op de eerste dag van maart niet vergezeld gaan door een ronkend persbericht over de door de accountant goedgekeurde klinkende netto jaarwinst van €2,5 miljard op een omzet van €87 miljard. Toch was er interessant nieuws.