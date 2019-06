Beste werkgever geeft dagje vrij op verjaardag

Dat is nog eens leuk: de medewerksters van Torfs Schoenen krijgen vrij voor hun verjaardag. Foto ter illustratie Ⓒ 123RF

Amsterdam - De Belgische schoenenketen Schoenen Torfs is door Great place to work uitgeroepen tot beste werkgever van Europa. In het familiebedrijf met 669 medewerkers van wie 95% vrouw is, bestaan allerlei extraatjes voor het personeel.