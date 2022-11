Gasprijs daalt, kunstmestfabrieken kunnen weer draaien

Volgens onderzoeksbureau CRU International werkt de Europese kunstmestsector inmiddels op ongeveer 63% van de normale capaciteit, tegen 37% in oktober. Yara uit Sluiskil, onderdeel van een van de grootste producten ter wereld, stelt weer op 65% van de productie te draaien. Dat was een derde van de capaciteit.

De termijncontractprijs voor levering van een partij gas op 22 december dit jaar zakte dinsdag 5% tot €117,60 per megawattuur. Eind augustus was de prijs €350.

Ook het tarief van ammoniak, onderdeel van bepaalde typen kunstmest, staat voor een kostendaling. Dat komt deels door afnemende vraag uit de industrie, bij een toenemende voorraad in Europa. De prijs van een Tampa-ammoniakcontract, de basis van sector in Europa, is voor levering in november met $25 gedaald op een kostprijs van $1150 per ton.

Bekijk ook: Kunstmestfabrikant Yara profiteert van hoge prijzen

Normale toelevering van ammoniak uit de haven van Odessa in Oekraïne blijft nog altijd ver achter. De pijpleiding bij Togliattiazot is buiten gebruik gesteld. Dit jaar is de Europese import met 12% gedaald. Bij Noord-Amerikaanse producenten zoals Nutrien, LSB en CF Industries en Saoedi-Arabië herstelden de markten, wat de druk op Europese productie voor ammoniak verlicht.