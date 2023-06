Inflatie is lager, dus ouders krijgen minder kinderbijslag

Dat heeft de rijksoverheid bekendgemaakt.

De kinderbijslag beweegt mee met de gemiddelde prijsontwikkeling. Omdat de energieprijzen na de piek in 2022 weer enigszins zijn genormaliseerd, gaat ook de kinderbijslag omlaag, met ongeveer 3%. Voor een kind tot 5 jaar krijgen ouders €8,05 minder, voor een 6- tot 11-jarige €9,79 minder en voor een kind vanaf 12 is dat €11,52.

Enorm verhoogd

In het afgelopen jaar is de kinderbijslag, ook vanwege die extreme inflatie, juist met 16% gestegen. In vergelijking met een jaar eerder is de bijslag dan ook nog steeds hoger.

Vanaf juli krijgen ouders voor een kind tot 5 jaar €261,70 per kwartaal, voor een 6- tot 11-jarige €317,77 en voor een 12-plusser €373,85. De bedragen worden per 1 januari 2024 opnieuw herzien.