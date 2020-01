Oversluiters brengen aantal hypotheekaanvragen naar recordhoogte

HDN telde bijna 430.000 hypotheekaanvragen, goed voor een bedrag van ruim 106 miljard euro. Mensen die hun hypotheek wilden oversluiten, konden profiteren van de lage rente. Onder meer gepensioneerden deden dit vaker. De groep gepensioneerde oversluiters is met 42 procent gestegen naar circa 26.000 aanvragen. November was met ruim 20.000 oversluitingen over de gehele linie de drukste maand. In deze periode is volgens HDN tevens de laagste rente geregistreerd.

Jonge starters op de woningmarkt zaten duidelijk nog in een lastige positie. Ten opzichte van 2018 daalde het aantal aanvragen uit deze groep met 11 procent. Het totaal aantal aanvragen voor de aankoop van een woning ging licht vooruit. Daar constateerde het registratienetwerk een plus van bijna 3 procent.

HDN is in een initiatief van diverse hypotheek-, krediet- en verzekeringsmaatschappijen en registreert in Nederland ruim vier van de vijf aanvragen voor een hypotheekofferte.