Italiaans Eni koopt grootste gasproducent in Nederlandse Noordzee

Het in 2015 opgerichte Neptune Energy is nu nog voor bijna de helft in handen van een Chinees staatsinvesteringsfonds. Ook de investeringsfondsen CVC en Carlyle zijn eigenaar van het bedrijf.

Eni, dat een omzet van $140 miljard boekt, koopt alle activiteiten op van Neptune, behalve die in Duitsland en Noorwegen. De Neptune-onderdelen in dat laatste land komen in handen van Vår Energi, een Noorse dochteronderneming van Eni. De Duitse bezittingen worden afgestoten.

Bekijk ook: Energieconcerns zien nog tientallen jaren vraag naar aardgas

Volgens Eni-topman Claudio Descalzi levert de deal in een klap een grote hoeveelheid extra gas op die het concern kan oppompen. Daarbij spreekt hij van een portefeuille met "lage CO2-intensiteit", omdat Eni aardgas ziet als een fossiele overbruggingsbrandstof naar schonere energiebronnen die minder vervuilend is dan bijvoorbeeld steenkolen.

Afrikaanse belangen

Neptune behaalde vorig jaar een omzet van 1,2 miljard dollar. Het bedrijf haalt dagelijks het equivalent van 1500 vaten olie aan aardgas uit het Nederlandse deel van de Noordzee, waarmee het de grootste gasproducent in dat gebied is.

Bekijk ook: Gasbedrijven dreigen met vertrek uit Nederland bij hoge winsttaks

Eni krijgt ook activiteiten van Neptune in de Britse wateren en in Australië, Indonesië en Algerije direct in handen. In dat Noord-Afrikaanse land is het Italiaanse bedrijf al erg actief met gasprojecten.

Volgens Descalzi biedt de overname van Neptune ook mogelijkheden voor het verminderen van de CO2-uitstoot. Zo onderzoekt Neptune in Nederland of het mogelijk is grote hoeveelheden broeikasgas af te vangen en op te slaan in een leeg gasveld in de Noordzee.