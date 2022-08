Topondernemer start referendum: ’Met extra Gronings gas hoge energienota drukken’

„De energierekening is momenteel onbetaalbaar geworden, die is nu drie keer hoger dan normaal. En we gaan nu de winter in. We duiken regelrecht de energiecrisis in”, aldus de vermogende medeoprichter van de Nederlandse Energie Maatschappij zaterdag bij omroep WNL.

Investeerder Schoen koopt komende tijd ’uit eigen zak’ spotjes en advertenties bij omroepen om het tij van torenhoge rekeningen voor consumenten te keren, zo kondigde hij aan.

Binnen een paar weken hoopt hij op een half miljoen medestanders voor een raadgevend correctief referendum, zowel in de gemeente Groningen als voor heel Nederland. Hij hoopt politici zo te overreden meer gas op te pompen. „Ze kunnen dat negeren, maar dan hebben we wel een vuist gemaakt”, aldus Schoen over zijn strategie.

’Schandalig’

Het Groninger gasveld wordt afgebouwd en gaat volgend jaar dicht. Schoen wil dat het veld beperkt open blijft om ongeveer 10 miljard kuub gas op te pompen. Hij verlaat zich daarbij op energie-experts die stellen dat beperkte gaswinning haalbaar is, mits Groningers ruimhartig worden gecompenseerd voor schade door aardbevingen.

„Het is schandalig hoe er met de Groningers is omgegaan”, zegt hij over de late en trage compensatie van alle schades afgelopen jaren door de overheid. Uit de nieuwe opbrengst van het Groninger gas, dat bij de huidige prijs van rond €300 per megawattuur op een record staat en op de wereldmarkt €30 miljard zou opleveren, zouden de inwoners van het gaswingebied €100.000 per huishouden kunnen krijgen.

"Ze kunnen het nog negeren, maar dan hebben we wel een vuist gemaakt"

Volgens zijn rekensom zou met de rest van de opbrengst, zo’n €20 miljard, €2800 energiesubsidie voor Nederlandse gezinnen mogelijk zijn. Daarmee zou een groot deel van de enorme prijsstijging te compenseren zijn, stelt de ondernemer en panellid in de Nederlandse versie van het televisieprogramma Dragons’ Den.

Schade

Bestuurders in Groningen zijn tegen nieuwe winning vanwege de aardbevingsschade. Het Staatstoezicht op de Mijnen noemt meer gaswinning ’onveilig’. Zij zou tot doden kunnen leiden. Ook gedeputeerde René Paas is fel tegenstander. Volgens de Mijnraad is beperkte gaswinning bij een energiecrisis als Rusland geen enkel gas meer doorstuurt naar Europa toch onvermijdelijk.

Schoen, die ook twee energiemaatschappijen in België en Frankrijk bezit: „In de veertien jaar dat ik met de Nederlandse Energie Maatschappij bezig ben geweest, is de prijs van gas van €15 tot €22 naar nu €330 gestegen. Dat is ongekend. Wat mensen nu moeten betalen is voor hen onhoudbaar.”

Schoen verkocht in 2018 de Nederlandse Energie Maatschappij aan de Nuts Groep, met de merknaam Budget Energie. Zakenblad Quote schatte in 2021 zijn vermogen op €175 miljoen.