Column: Goed fout zitten!

Het stimulerende beleid van de Fed onder leiding van Jerome Powell heeft de aandelenkoersen een enorme impuls gegeven. Ⓒ EPA

Met de kerstdagen voor de deur en het nieuwe jaar in het vooruitzicht, is het traditioneel ook de periode van terugkijken naar dit jaar en vooruit kijken naar het volgende jaar. Zo kijk ik deze keer terug naar mijn visie die ik eind vorig jaar formuleerde, over de ontwikkelingen van aandelenmarkten voor dit jaar.