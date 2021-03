Winkelen op afspraak leidt nog steeds tot kopzorgen

Zo kampt Ikea met een technische storing in het onlinesysteem waarmee klanten een afspraak kunnen maken. „Er is zoveel interesse dat het systeem eruit ligt”, laat een woordvoerder weten. Ikea opent vanaf dinsdag weer de deuren voor shoppen op afspraak. Klanten konden vanaf maandagochtend acht uur een tijdslot boeken.

"We adviseren het op een later moment nog een keer te proberen"

Volgens Ikea proberen duizenden klanten tegelijkertijd een afspraak te maken. „Vanaf het moment dat het kon waren ze erbij. We adviseren het op een later moment nog een keer te proberen”, zegt de woordvoerder. Het is nog niet duidelijk wanneer de storing verholpen is.

De overheid besloot vorige week om het maximumaantal klanten in een winkel te verhogen. Dat maakte het voor Ikea, dat veel grote winkels heeft, interessant om ook te gaan meedoen met shoppen op afspraak. Eerst mochten er nog maximaal twee klanten per verdieping in een winkel zijn. Dat was voor Ikea te weinig om de deuren weer te openen. Maar met ingang van dinsdag wordt ook gekeken naar vloeroppervlak. Per 25 vierkante meter mag een klant worden ontvangen, tot een maximum van vijftig klanten.

Action

Ook discounter Action verruimt de mogelijkheden voor winkelen op afspraak. ,,We zijn blij dat we meer klanten kunnen ontvangen en er een einde komt aan het maximum van twee klanten die gelijktijdig in de winkel mogen zijn. Met winkeloppervlakten van meestal 800 vierkante meter of meer is er voldoende ruimte om meer klanten gelijktijdig te bedienen.” Action ziet vooral vraag naar kaarsen en schoonmaakmiddelen.