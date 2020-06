Beleggers smullen van piekend Apple

De koers van Apple steeg vrijdag met 2,9% naar een recordstand van $331,50. De beurswaarde van het bedrijf is al opgelopen tot bijna $1500 miljard, het duurste beursgenoteerde concern wereldwijd.

Er is vooral optimisme bij beleggers over de lancering van de 5G iPhones die Apple naar verwachting dit jaar op de markt gaat brengen. Daarnaast wordt er rekening mee gehouden dat de verkopen in de App- store dit kwartaal beter zullen zijn dan wordt voorspeld.

In maart maakte het aandeel Apple nog een duikvlucht vanwege de schrik bij beleggers over de impact van de coronacrisis. Veel winkels van het techbedrijf deden in reactie daarop de deuren dicht.