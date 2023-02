Premium Het beste van De Telegraaf

Column: bij deze PlayStation moest een rood lampje gaan branden

Door Sandra Molenaar Kopieer naar clipboard

De verleiding om ineens een PlayStation 5 te kunnen kopen kán te veel worden. Ⓒ ANP/HH

Door het wereldwijde chiptekort is het al een tijd lastig om aan een spelcomputer te komen. Als dan ineens een onbekende online leverancier volop adverteert met scherpe aanbiedingen en korte levertijden moet er een rood lampje gaan branden. Want wat te mooi is om waar te zijn, is vaak onwaar.