’Cryptofamilie’ Taihuttu verstopt fortuin op vier continenten

De familie Taihuttu kreeg bekendheid toen zij haar bezittingen in Nederland verkocht, en het geld daarvan in 2017 in bitcoins investeerde om ervan op wereldreis te gaan.

De munten kostten toen rond $900 per stuk. Momenteel koerst bitcoin bij een waarde van $46.600 per stuk.

Nu bewaart het Nederlandse gezin het grootste deel van zijn cryptofortuin in geheime kluizen, aldus vader Taihuttu woensdag tegen zakenzender CNBC. Die staan op vier verschillende continenten.

„Ik heb de hardware-wallets (digitale portemonnees, red.) in verschillende landen verborgen, zodat ik nooit ver hoef te vliegen als ik toegang nodig heb tot mijn wallet, om dan uit de markt te kunnen springen”, zo legt Taihuttu de strategie uit tegen CNBC.

Meerdere continenten

Taihuttu heeft vermogen gestald in Europa, in Azië, in Zuid-Amerika en in Australië.

De familie vertelt CNBC dat de crypto-voorraad op verschillende manieren en op verschillende locaties verborgen is, zoals in huurappartementen en huizen van vrienden tot een opslagloods.

De familie houdt volgens CNBC 26% van het cryptokapitaal aan voor daghandel. Taihuttu stak onder meer geld in de populaire crypto dogecoin. Die kon hij met winst verkopen, om ze vervolgens terug te kopen toen de prijs van de door Elon Musk gepropageerde dogecoin-crypto het dieptepunt had bereikt.

De overige 74% van Taihuttu’s totale cryptoportfolio bevindt zich in zogeheten koude opslag, aldus de familie. Dat zijn digitale portemonnees op hardware, bijvoorbeeld een stick of speciale sterk beveiligde portefeuillesystemen.

Koude opslag

Dergelijke cold storage wint aan populariteit onder gebruikers, die de munten en de sleutels offline willen halen.

Veel bezitters die hun aankopen voor de lange termijn veilig willen bewaren gebruiken zulke opslag, omdat die digitaal niet te kraken is gebleken.

De familie weigerde tegen CNBC precies te zeggen hoeveel het in crypto aanhoudt.