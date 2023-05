Premium Het beste van De Telegraaf

’Iedereen spaart voor zichzelf’ Het nieuwe pensioenstelsel, wat betekent het voor jou? Vier voorbeelden

Door Willemijn van Benthem

In het nieuwe stelsel krijgen alle Nederlanders een individueel pensioenpotje dat meebeweegt met de beurs. Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - Na vijftien jaar lang overleg en debatten is dinsdagavond het nieuwe pensioenstelsel aangenomen door de Eerste Kamer. Maar wat betekent dat nou in de praktijk voor deelnemers en gepensioneerden? Voortaan gaan de pensioenen fors meebewegen met de beleggingsresultaten, blijkt uit rekenvoorbeelden. Loopt het goed, dan kan het pensioen dubbel zo hoog uitvallen als in het slechte scenario.