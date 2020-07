Dow wint ruim 400 punten, Apple en Goldman veren op

Ⓒ Bloomberg

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York koersten woensdag fors hoger na opening. De Dow Jones won direct 400 punten. Net als in Europa lijken beleggers op Wall Street verheugd over de positieve testresultaten van een experimenteel coronavaccin van de Amerikaanse biotechnoloog Moderna. Goldman Sachs profiteerde op kwartaalresultaten, Apple won in een grote Europese belastingzaak en zijn koers liep flink op.