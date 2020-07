'Hogere opening op Wall Street'

Ⓒ Bloomberg

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York staan woensdag naar verwachting voor een hogere opening. Net als in Europa lijken beleggers op Wall Street verheugd over de positieve testresultaten van een experimenteel coronavaccin van de Amerikaanse biotechnoloog Moderna. Ook gaat de aandacht uit naar de resultaten van Goldman Sachs en de winst van Apple in een grote Europese belastingzaak.