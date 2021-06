ING tart branche met goedkope taxatiemethode

Binnenland

Weduwe opgelicht die kleren van overleden man wil verkopen

Een inwoonster van de gemeente Opsterland is eind januari opgelicht nadat ze spullen probeerde te verkopen via een online verkoopplatform. Beelden van de onbekende man die het buitgemaakte geld vervolgens opnam bij een pinautomaat in Paterswolde, zijn in Opsporing Verzocht getoond.