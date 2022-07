Oproep: spijt van Klarna of Afterpay?

Door Remzi Sen

Amsterdam - Veel mensen shoppen online en betalen pas weken later, via diensten zoals Klarna en Afterpay. Als je het geld dan niet hebt, krijg je te maken met rente en incassokosten. Is dat jou overkomen? Dan horen we graag van je!