Kappers en chauffeurs ’coronadupe’

„De eerste kapsalons in Noord-Brabant zijn al gesloten omdat de eigenaar of personeel het virus heeft opgelopen of in contact is geweest met coronapatiënten”, meldt ANKO, de branchevereniging voor kapsalons. Ook elders in het land zitten kappers inmiddels met de handen in het haar: „Klanten blijven weg, met omzetverlies tot gevolg.” Het „vele, directe en langdurige contact” maakt de bedrijven extra kwetsbaar.

Ook taxibedrijven komen mogelijk in het nauw vanwege het virus, schrijven brancheclub KNV en vakbonden CNV en FNV in een brandbrief aan de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Veel gemeenten hebben leerlingen- en ander speciaal vervoer uitbesteed aan taxibedrijven, maar dat vervoer valt nu her en der stil. „Dat spaart brandstof , maar de salarissen moeten worden uitbetaald”, schetst CNV-bestuurder Agostino di Giacomo Russo het probleem. „Er is wellicht veel leed in het verschiet. Aan een failliet taxibedrijf heeft een gemeente ook niets.”

In de brandbrief vragen taxibedrijven de gemeenten om te betalen voor ritten die niet zijn uitgevoerd, ook als straks „klassen en misschien hele scholen” moeten sluiten.

Kappersvereniging ANKO wil op haar beurt een noodfonds voor ondernemers, en dat er snel wordt uitbetaald bij alle ’ingestelde en toekomstige regelingen’, zoals de werktijdverkorting.

Ondernemersvereniging ONL heeft in één dag enkele tientallen meldingen en vragen gehad van door corona getroffen bedrijven.