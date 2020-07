Wall Street koerst af op openingswinst

De futures voor opening van de handel van de beeldbepalende Dow Jones-index om 15.30 uur noteert 0,5% hoger, de naar volume bredere S&P 500-index opent dan 0,7% hoger, de technologiebeurs Nasdaq blijft met 0,2% winst achter.

Het herstel van de Amerikaanse arbeidsmarkt verliest terrein nu het coronavirus meer bedrijven in lockdowns dwingt.

Tegelijkertijd tonen macrocijfers van de Amerikaanse economie nog geen grote neergang; consumentenbestedingen blijven ook op peil, constateert Rabobank. De markt krijgt meer hoop op een volgende ontwikkeling van een vaccin tegen het coronavirus.

Het Amerikaanse RIVM, de Centers for Disease Control and Prevention, trof aandelen van cruisefirma’s: het verlengde een verbod om uit te varen. Aandelen Carnival, Norwegian Cruise Line en Royal Caribbean zullen volgens de futures flink kunnen bewegen.

Positieve huizenmarkt

De Amerikaanse huizenmarkt is volgens een rapport van vrijdag met 1,186 miljoen nieuwe woningen gegroeid in juni, waar de markt rekende op 1,169 miljoen stuks. In juni wasdat aantal nog 947.000.

Daarnaast zijn volgens analisten beleggers wel voorzichtiger geworden vanwege het oplopende handelsconflict tussen de VS en China.

Verder staan automakers in de schijnwerpers door de aantrekkende verkopen in China, waar de automarkt twee jaar lang onder aanhoudende druk heeft gestaan. Daarop reageert het aandeel Tesla dat in China uitbreidt.

Bij de overige aandelen valt de grootste vermogensbeheerder BlackRock op, die een betere winst en omzet dan verwacht meldde, deels dankzij forse verkoopgroei van indextrackers of etf’s.

Netflix verloor nabeurs op zijn kwartaalresultaten 9% aan waarde. De videostreamingdienst boekte afgelopen maanden sterke abonnementengroei, met nog eens tien miljoen stuks. Maar de groei vlaktaf tot 2,5 miljoen nieuwe klanten, zo waarschuwde Netflix-topman Reed Hastings.

De oude belager van verfmaker AkzoNobel, PPG, meldde over het afgelopen kwartaal een winst per aandeel van $0,98. De markt rekende op $0,71.

Microsoft kondigde ingrepen in zijn personeelsbestand aan. United Airlines kwam tot een overeenkomst met piloten om het aantal afvloeiingen te verruimen: piloten vanaf 62 jaar krijgen een regeling voor vervroegd pensioen aangeboden.