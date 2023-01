Premium Het beste van De Telegraaf

Horeca waarschuwt: ’Wennen dat restaurant of café vaker dicht is’

Door Connie de Jonge Kopieer naar clipboard

Dirk Beljaarts, directeur van Koninklijke Horeca Nederland. Ⓒ Jeroen Kuit

Amsterdam - Het imago van de horeca is beroerd. Je moet er hard werken voor weinig en ondernemers in de sector klagen over te weinig overheidssteun, een groot tekort aan mensen en absurd hoge bierprijzen. Tijd voor een ander geluid, vindt algemeen directeur Dirk Beljaarts van Koninklijke Horeca Nederland. Al moppert ook hij nog een beetje.