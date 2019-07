Zonneparken schieten als paddenstoelen uit de grond, maar kunnen hun stroom niet kwijt. Ⓒ FOTO DIJKSTRA

Utrecht - Netwerkbedrijven in Nederland hebben vergevorderde plannen om de zogenoemde ’vluchtstrook’ van het netwerk in te gaan zetten. Dit moet de tsunami aan zonnestroom in goede banen leiden.