Consumenten kopen minder online, maar wel duurder

In totaal daalde het aantal aankopen met 5%. Dat komt doordat mensen minder producten kochten. Het aantal afgenomen diensten, zoals bijvoorbeeld vliegtickets, concertkaartjes of hotelovernachtingen, steeg met 1% op jaarbasis. Maar ook daar is de sterke inhaalgroei die er was na het opheffen van allerlei coronabeperkingen aan het verdwijnen.

Pakketreizen

De totale online-uitgaven van consumenten bedroegen €7,2 miljard, een toename van 4% ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2021. De uitgaven aan diensten lagen 14% hoger, waarbij vooral de uitgaven aan pakketreizen en tickets voor attracties en evenementen toenamen. In beide gevallen werd daar zo’n vijfde meer aan uitgegeven. Dat leidde ertoe dat het bedrag dat mensen gemiddeld per aankoop uitgaven 9% hoger ligt dan een jaar eerder.

In het derde kwartaal van dit jaar kochten zeven van de acht Nederlanders ouder dan 15 jaar tenminste een keer iets online. Desktopcomputers en laptops zijn het favoriete apparaat om mee te shoppen, maar het aandeel aankopen via mobiele telefoons nam toe.

Bekijk ook: Webwinkel krijgt boete van een ton om nepreviews

Creditcards

IDEAL blijft de meest gebruikte betaalmethode, maar werd iets minder populair dan een jaar geleden. Creditcards werden juist iets populairder, met name bij de aankoop van vliegtickets en overnachtingen. Ook de betaaldienst voor uitgesteld betalen Klarna werd vaker gebruikt, maar dan bij kledingaankopen.