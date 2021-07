ASML bezorgt AEX zonnige winst

Rond 9.30 uur staat de AEX-index 1,4% hoger op 732,2 punten. De AMX stijgt 0,4% naar 1021,8 punten. De koersenborden in Londen (+0,7%), Parijs (+0,6%) en Frankfurt (+0,03%) kleuren ook groen.

Elders zitten de aandelenmarkten eveneens in de lift. Na vijf handelsdagen met verliezen sloot de Japanse Nikkei-index vanochtend 0,6% in de plus. In New York eindigde zowel de Dow Jones-index als techbeurs Nasdaq dinsdagavond 1,6% hoger. De Amerikaanse beurzen openen vanmiddag naar verwachting vrijwel vlak.

Bekijk ook: Prognose groei nieuwe abonnees bij Netflix krijgt matte ontvangst

In de AEX is ASML de grootste stijger met een plus van 4,4%. De chipmachinefabrikant zag in het afgelopen kwartaal het orderboek bijna verdubbelen. Door de krapte op de chipmarkt zijn er veel bedrijven met uitbreidings- of vernieuwingsplannen en dat resulteerde in €8,3 miljard aan orders. In totaal heeft ASML nu €17,5 miljard aan bestellingen in de boeken staan. De komende tijd blijft die vraag nog wel hoog, verklaarde topman Peter Wennink. ASML rekent nu voor heel 2021 op een omzetgroei van circa 35% en gaat voor €9 miljard aan eigen aandelen inkopen.

Betalingsdienstverlener Adyen wint 3,8%. De chiptoeleveranciers ASMI (+3%) en Besi (+2,4%) gaan eveneens flink vooruit.

AkzoNobel staat onderaan bij de hoofdfondsen met een verlies van 2,4%. Dit ondanks dat de verffabrikant in het tweede kwartaal fors meer omzet en winst boekte dankzij een stijgende wereldwijde vraag naar verf. De omzet steeg op jaarbasis met 26% naar ruim €2,5 miljard. De nettowinst verdubbelde naar €261 miljoen. Analisten hadden echter gerekend op een hogere winst.

In de AMX is luchtvaartconcern Air France KLM (+2,4%) de koploper. Corbion verliest echter 6,5%. Het speciaalchemieconcern heeft last van een adviesverlaging van Barclays naar ’underweight’. Volgens de Britse bank wordt Corbion geconfronteerd met flink hogere prijzen voor grondstoffen.

Het lokaal genoteerde Beter Bed (-0,4%) behaalde in de eerste jaarhelft meer omzet en winst. Vooral in het tweede kwartaal liepen de zaken goed. Eind april verviel de verplichting om alleen klanten op afspraak in winkels te ontvangen. De sterkste groei behaalde het Udense bedrijf echter online. Via zijn webshops verkocht Beter Bed 123% meer dan een jaar eerder.

Gratis iedere ochtend meer relevant financieel nieuws in je mailbox? Meld je hier aan.