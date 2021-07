Chipfondsen gangmakers op sterke beurs

Om tien over half vier staat de AEX-index 1,6% hoger op 733,3 punten. De AMX stijgt 0,8% naar 1026,7 punten. De koersenborden in Londen (+1,6%), Frankfurt (+1%) en Parijs (+1,5%) kleuren ook groen.

De Amerikaanse beurzen zijn positief van start gegaan. Na tien minuten handel staat de Dow Jones 0,5% en de Nasdaq-index 0,1% hoger. Dinsdag eindigden beide graadmeters 1,6% hoger.

„Na de daling van begin deze week is er vandaag snel herstel. Dat zegt ook wel iets over de kracht van de markt”, zegt vermogensbeheerder Richard Abma (OHV). Volgens hem dragen meevallende inflatieverwachtingen en dalende rentes bij aan de zonnige stemming van beleggers.

Abma houdt er rekening mee dat de beurzen binnenkort nieuwe records gaan neerzetten. „De economische groeiverwachtingen van landen worden steeds opwaarts bijgesteld. Als het goed is gaan we dat merken in de bedrijfscijfers en kunnen de markten nieuwe toppen aantikken.”

Bekijk ook: Prognose groei nieuwe abonnees bij Netflix krijgt matte ontvangst

In de AEX is ASMI de koploper met een plus van 3,9%. De chiptoeleverancier lift mee op de sterke kwartaalresultaten van voormalig zusterbedrijf ASML (+3,3%). De chipmachinefabrikant uit Veldhoven zag in het afgelopen kwartaal het orderboek bijna verdubbelen. ASML rekent nu voor heel 2021 op een omzetgroei van circa 35% en gaat voor €9 miljard aan eigen aandelen inkopen. „Klanten staan in de rij bij ASML. De cijfers zijn fors beter dan verwacht”, benadrukt vermogensbeheerder Abma.

Chiptoeleverancier Besi gaat 3,1% vooruit. De AEX wordt ook vooruit geholpen door Shell (+2,6%) en ING (+2,4%).

Betalingsverwerker Adyen pakt er 2,4% bij, in reactie op het binnenhalen van een opdracht voor taxidienstverlener Grab.

AkzoNobel staat onderaan bij de hoofdfondsen met een verlies van 2,1%. De verffabrikant rapporteerde over het tweede kwartaal weliswaar fors meer omzet en winst, maar analisten rekenden op een hogere winst.

In de AMX is bodemonderzoeker Fugro (+4,4%) de koploper. Corbion verliest 7,6%. Het speciaalchemieconcern heeft last van een adviesverlaging van Barclays naar ’underweight’. Volgens de Britse bank wordt Corbion geconfronteerd met flink hogere prijzen voor grondstoffen.

Het lokaal genoteerde Beter Bed (-1,8%) behaalde in de eerste jaarhelft meer omzet en winst. Vooral in het tweede kwartaal liepen de zaken goed. Eind april verviel de verplichting om alleen klanten op afspraak in winkels te ontvangen. De sterkste groei behaalde het Udense bedrijf echter online. Via zijn webshops verkocht Beter Bed 123% meer dan een jaar eerder.

Gratis iedere ochtend meer relevant financieel nieuws in je mailbox? Meld je hier aan.