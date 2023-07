Column: Duitsland betaalt de prijs voor jaren aan zwak beleid

Tot de dag voor het uitbreken van de oorlog in Oekraïne leek er voor Duitsland geen vuiltje aan de lucht. Het Duitse beleid was gestoeld op drie stevige pilaren: goedkope energie uit Rusland, een grote afzetmarkt in China en veiligheidsgaranties van de Verenigde Staten. Maar die pilaren bleken toch niet zo stevig als gedacht want op dit moment zijn in elk geval twee van deze pilaren onder het Duitse fundament weggeslagen. Van goedkope energie is geen sprake meer en Duitsland lijkt ook de slag om de toekomst te gaan verliezen van Duitslands belangrijkste exportproduct; de auto.