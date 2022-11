Premium Het beste van De Telegraaf

ABN Amro voorspelt guur weer in de winkelstraat in 2023

Door Pascal Kuipers

Drukte in de Groningse binnenstad vanwege Black Friday. Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - In 2023 krimpt het verkochte volume in de detailhandel met een half procent, verwacht ABN Amro. Dit vanwege de krappe portemonnee van veel consumenten en almaar stijgende kosten voor winkeliers. Dit zal ook de marges van veel detaillisten onder druk zetten, concludeert de bank in haar woensdag verschenen Sectorprognose Detailhandel 2022-2023.