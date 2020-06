Stewardessen KLM bijten in stof in ontslagzaak

Volgens de rechter is afspiegelen verplicht, maar kan er sinds 2015 afgeweken worden middels cao-afspraken. KLM en de VNC hebben dat echter nog niet geregeld, aldus de rechter, omdat de luchtvaartmaatschappij dit ’met succes op de lange baan heeft weten te schuiven’.

„De uitspraak is niet verrassend. De VNC heeft dit onderwerp wel aangesneden in verschillende onderhandelingsrondes, maar uiteindelijk laten lopen. Daardoor is er geen onafhankelijke ontslagadviescommissie aangewezen. Lifo is in dit geval strijdig met de wet”, zegt arbeidsjurist Pascal Besselink van juridisch dienstverlener DAS.

De piloten hebben de manier van ontslaan wel vastgelegd in een cao – bij die groep kan dus wel ’last-in-first-out’ toegepast worden. In juli moet duidelijk worden hoeveel KLM krimpt, maar de definitieve invulling volgt in de herfst. De vakbonden houden rekening met het verdwijnen van minimaal 5000 banen, op totaal 27.000 werknemers.

Het cabinepersoneel vormt de grootste groep werknemers van de luchtvaartmaatschappij. Er is sprake van lange dienstverbanden, maar horizontaal instromen bij een andere luchtvaartmaatschappij is niet mogelijk.

De VNC vreest daarom voor een groot inkomensverlies bij gedwongen ontslag. De vakbond was dinsdagochtend nog niet bereikbaar voor commentaar op de uitspraak.

Het personeel van KLM kan nog tot en met zondag eieren kiezen voor het geld, want tot dan staat een zogeheten vrijwillige vertrekregeling open. Die vergoeding ligt voor personeel dat langer dan 10 jaar in dienst is hoger dan de reguliere ontslagvergoeding. Daarnaast wordt het KLM-personeel straks gekort, als gevolg van de staatssteun om de coronacrisis te overleven. Vanaf modale salarissen moet er ingeleverd worden. Het loonoffer loopt op tot 20% bij inkomens van drie keer modaal.