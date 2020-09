Bijltjesdag bij Shell: een op de tien eruit

Dat laat het concern weten in een tussentijdse rapportage over het derde kwartaal van 2020. Shell heeft momenteel 83.000 werknemers wereldwijd, ongeveer een op de tien werknemers zal uiterlijk in 2022 de deur achter zich dicht hebben getrokken bij het bedrijf.

Shell gold decennialang als een zeer loyale werkgever, waar je voor de rest van je leven gebakken zat. De reorganisatie, waarbij inmiddels 1500 mensen zich voor een vrijwillig vertrek hebben aangemeld, is een van de grootste ooit bij Shell. Toch is de ingreep minder rigoureus dan bij het kleinere BP, waar liefst 10.000 eruit vliegen.

