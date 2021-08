Shell helpt AEX er bovenop

Om half één staat de AEX 0,2% hoger op 759,4 punten, na maandag zijn slotrecord te hebben aangescherpt. De AMX stijgt 0,2% naar 1060,3 punten.

De meeste andere Europese beurzen staan hoger. De Britse FTSE 100, de Duitse DAX en de Franse CAC 40 klimmen respectievelijk 0,4%, 0,1% en 0,9%.

In de Aziatische regio lieten de belangrijkste aandelenmarkten vanochtend overwegend verliezen zien, doordat Chinese staatsmedia hard uithalen naar de gamingindustrie. Dit kan een opmaat zijn naar ingrepen door de autoriteiten, die de afgelopen weken andere sectoren al aanpakten. Beleggingsstrateeg Ralph Wessels van ABN Amro wijst erop dat de Chinese economische groei enerzijds door het terugdraaien van de liberalisering van de markt onder druk komt. „Dat president Biden het beleid van Trump voortzet om productie naar de VS terug te halen, gaat ook groei kosten.”

Maandag eindigden de Amerikaanse beurzen na een hoopvol begin overwegend licht lager. De indexfutures wijzen wel op enig herstel bij opening om half vier.

Wessels is nog altijd positief gestemd over de aandelenbeurzen. „Het economische herstel zet door en voor de VS en Europa hebben wij onze prognoses verhoogd. Daarnaast is het cijferseizoen heel sterk en worden de enorme stimuleringsmaatregelen voorlopig voorgezet. Wel denken wij dat de obligatierentes in de VS te ver zijn weggezakt.”

De verwachting van ABN Amro is dat de rente op tienjarig Amerikaans staatspapier zal oplopen van nu 1,2% tot 1,5% eind dit jaar. Wessels denkt echter niet dat de aandelenbeurzen hiervan veel last gaan ondervinden. „Wij gaan uit van een geleidelijke rentestijging. Wel reken ik vanaf eind deze maand en in september en oktober op meer volatiliteit op de aandelenmarkten, maar vooral omdat dit een traditioneel volatiele periode is.”

Bij de Nederlandse beursfondsen staat Shell met een winst van 1,8% bovenaan, geholpen door meevallende cijfers van de Britse branchegenoot BP. Maandag was de energiegigant ondanks de terugval van de olieprijzen ook al in trek, door berichten dat er veel interesse is in zijn bezittingen in het grootste olieveld van de VS.

Dataleverancier Relx pakt er 1,4% bij.

Just Eat Takeaway wint 1,2%. Het bedrijf achter bezorgdiensten zoals Thuisbezorgd.nl zakte anderhalve week geleden terug tot het laagste niveau in meer dan een jaar. Daarna trad herstel in, mede door hoop dat de communicatie richting beleggers en analisten zal verbeteren.

Heineken klimt 0,9%, na koersdoelverhogingen door enkele buitenlandse banken. Maandag reageerden beleggers al positief op zijn cijferpublicatie.

DSM stijgt 0,4%. De toeleverancier aan de farmacie- en voedingsmiddelensector verhoogde zijn jaarprognose bij de publicatie van zijn halfjaarcijfers. Maar ING wijst erop dat analisten hier al op rekenden en dat de voedingstak in het eerste halfjaar enigszins teleurstelde. Degroof Petercam ziet zelfs aanleiding het advies tot houden te verlagen, omdat de zakenbank na de krachtige koersstijging in de afgelopen maanden weinig opwaarts potentieel ziet.

Prosus staat met een verlies van 6% onderaan. Tencent, een belangrijke speler in de gamingsector waarin de techinvesteerder een groot belang heeft, ging vanochtend 6% onderuit.

Chipmachinemaker ASML zakt 1,2%, mogelijk in reactie op het teleurstellende kwartaalbericht van de Duitse chipmaker Infineon. Ook de cijfers van NXP maakten weinig indruk.

Bij de middelgrote fondsen gaat SBM Offshore met een plus van 3,3% aan kop, na het tekenen van een intentieverklaring met het Braziliaanse oliebedrijf Petrobras voor het gebruik van een productie- en opslagschip voor 22,5 jaar.

Kunstmestproducent OCI staat met een min van 4% onderaan.

