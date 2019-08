Licht hogere opening op Wall Street

De Dow-Jonesindex noteerde kort na de openingsbel 0,3 procent hoger op 25.970 punten. De bredere S&P 500-index steeg eveneens 0,3 procent, tot 2892 punten, terwijl technologiebeurs Nasdaq 0,5 procent won tot 7901 punten.

Het bericht over China kwam pas rond de opening van de beurs naar buiten. Aanvankelijk leken de graadmeters lager te gaan openen. Beleggers zijn nog altijd wat terughoudend door de aanhoudende protesten in Hongkong. Ook zorgen over de Argentijnse economie en de duikeling van de Argentijnse peso wegen op het sentiment.

Het in New York genoteerde Chinese e-commercebedrijf JD.com ging in de eerste handelsminuten ruim 5 procent omhoog dankzij goed ontvangen kwartaalcijfers. De resultaten van de eveneens Chinese streamingdienst Tencent Music Entertainment stelden daarentegen teleur. Het aandeel zakte bijna 5 procent. Ook Advance Auto Parts opende de boeken. De maker van auto-onderdelen verlaagde zijn omzetprognose voor heel 2019 en leverde op de beurs dik 7 procent in.