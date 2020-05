Nederlandse eigenaar Blokker België voor rechter om fraude

Verslaggever Bart Mos was bij de rechtszaak aanwezig. Lees zijn tweets onderaan dit artikel.

Dirk Bron (59) uit Waddinxveen kocht begin dit jaar ruim honderd Belgische winkels van Blokker Nederland. Kort na de overname onthulde De Telegraaf dat hij tegelijkertijd in Nederland fraudeverdachte is en daarvoor zelfs al enkele dagen had vastgezeten.

Ook zijn telefoon werd getapt, waardoor rechercheurs van de politie-eenheid Den Haag konden meeluisteren met zijn telefoongesprekken over handeltjes in onder meer tienduizenden Björn Borg-boxershorts uit Turkije, die contant werden afgerekend.

’Allemaal onzin’

Bron beweerde aanvankelijk tegenover De Telegraaf niets van de genoemde verdenkingen te weten. Inmiddels zegt hij te goeder trouw te hebben gehandeld, en hoop te hebben op een goede afkomst: „Het meeste wat ons ten laste wordt gelegd is allemaal onzin.”

Het Openbaar Ministerie beschuldigt Bron onder meer van het vervalsen van een huurovereenkomst, het verduisteren van een partij sportschoenen die hij nooit betaalde, het ontduiken van omzetbelasting bij de verkoop van pannen en het vergokken van bedrijfsmiddelen.