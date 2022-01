’VS vraagt Qatar om Europa bij te staan met verhoogde leveringen gas’

Qatar is een van de belangrijkste producenten van lng ter wereld. De Golfstaat verkoopt het overgrote deel van zijn lng aan Aziatische landen. Maar ongeveer 5 procent van het gas van Qatar gaat naar Europa.

Spoedige ontmoeting

De regering-Biden praat nu met Qatar over verhoogde leveringen aan Europa als door een Russische invasie van Oekraïne de gasleveringen vanuit Rusland zouden dalen of worden verstoord. Rusland is goed voor meer dan 40 procent van de Europese gasvoorziening en ongeveer een derde van dat gas wordt vervoerd via pijpleidingen door Oekraïne. In Europa zijn er daardoor grote zorgen over gastekorten. Ook zou Moskou de gaskraan naar Europa kunnen dichtdraaien als er harde westerse sancties worden opgelegd.

Biden zou de Qatarese leider emir Tamim bin Hamad al-Thani willen uitnodigen voor een spoedige ontmoeting in het Witte Huis om over de kwestie te praten, aldus de ingewijden. Ook zou de Amerikaanse regering met andere landen praten over gasleveringen aan Europa.