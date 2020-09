Geen kratjes bier meer via bol.com

Ⓒ ANP/HH

Bol.com stopt per direct met de verkoop van drank, bevestigt een woordvoerder van het online platform. Bureau Nuchter, gespecialiseerd in leeftijdsgrenzen voor de verkoop van alcohol, had in onafhankelijk onderzoek ontdekt dat de webwinkel er niet in slaagde een goede leeftijdscheck te doen, schreef Trouw.