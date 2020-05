’AEX opent boven 500 punten’

De indexfuture wees erop dat de AEX ruim boven de 500 punten zal openen.

Optiekketen GrandVision zag in het eerste kwartaal de omzet en winst dalen. Het moederbedrijf van onder meer Pearle en Eye Wish had te lijden onder de coronamaatregelen waardoor in veel landen sinds maart de winkels dicht waren. De echte gevolgen daarvan worden pas in het lopende kwartaal duidelijk, waarschuwde het bedrijf. Zo kelderde de omzet in april met meer dan 80 procent door de virusmaatregelen.

Kendrion realiseerde afgelopen kwartaal een kleine omzetgroei dankzij de overname van de Duitse remmenfabrikant INTORQ. De producent van elektromagnetische componenten verwacht wel dat de coronacrisis de komende tijd een flinke negatieve impact zal hebben op zijn activiteiten voor de auto-industrie omdat veel autofabrieken in Europa en de Verenigde Staten zijn stilgelegd. In China zijn de automotive-activiteiten volgens het bedrijf weer bijna terug op het niveau van voor de virusuitbraak.

Shell liet weten het Amerikaanse schaliegasproject Appalachia te hebben verkocht. Het olie- en gasconcern krijgt daarvoor 541 miljoen dollar overgemaakt van de Amerikaanse koper energiebedrijf NFG.

BNP Paribas zag de kwartaalwinst met een derde dalen vanwege de pandemie. De grootste bank van Frankrijk moest onder meer extra geld opzij zetten voor verliezen op leningen. De bank verwacht dat de nettowinst dit jaar met 15 tot 20 procent kan dalen en denkt dat de economie niet voor 2022 terug is op het niveau van voor de virusuitbraak.

Het Duitse chipconcern Infineon Technologies waarschuwde voor de impact van de coronacrisis op de resultaten. De onderneming gaat voor het huidige boekjaar, dat loopt tot en met september, uit van een omzetdaling van 5 procent. Volgens de chipmaker is het in de huidige tijd echter lastig om met een adequate voorspelling te komen.

De euro was 1,0904 dollar waard, tegen 1,0916 dollar een dag eerder. De olieprijzen gingen verder omhoog door de hoop dat de vraag naar olie weer toeneemt nu steeds meer Amerikaanse staten en Europese landen de coronamaatregelen versoepelen. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 6,7 procent tot 21,76 dollar. Brentolie werd 4,6 procent duurder op 28,46 dollar per vat.

