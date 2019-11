Ⓒ ANP XTRA

Er is nogal wat aan de hand in pensioenland. Politiek en polder zijn alweer vijf maanden bezig om het pensioenakkoord uit te werken. Het schiet niet heel hard op. Ondertussen dreigen kortingen bij tal van pensioenfondsen. Miljoenen mensen zijn mogelijk de dupe. We spreken met een vakbondsonderhandelaar en vragen hem wat er moet gebeuren.