Aldel bezwijkt onder hoge gasprijs: smelterij vraagt uitstel van betaling

Met het uitstel van betaling hoopt Damco tijd te krijgen voor het opstellen van een reddingsplan.

,,Door hoge energieprijzen en te weinig overheidssteun heeft de directie uitstel van betaling aan moeten vragen bij de rechtbank in Groningen”, aldus het concern. „Dit was noodzakelijk geworden door de torenhoge energieprijzen en een gebrek aan overheidssteun”, aldus cfo Eric Wildschut. ,,In tegenstelling tot andere EU landen waar wel steun gegeven wordt.”

Bekijk ook: Nederlandse industrie schreeuwt om hulp

.