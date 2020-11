Ford overweegt eigen batterijcelproductie

Nu wereldwijd de verkoop van elektrische auto’s wereldwijd stijgt, wordt het zelf produceren van batterijcellen veel aantrekkelijker, zei Jim Farley, ceo van Ford tijdens een teleconferentie over de auto-industrie die door persbureau Reuters was georganiseerd.

Daarmee neemt de Farley afstand van zijn voorganger Jim Hackett. De voormalige topman zei vorig jaar julli nog dat Ford er niet over peinsde om de productie van batterijcellen in eigen hand te nemen, want hij zag daar ’geen voordelen’ aan.

Miljarden investeren

Ondertussen investeren veel autofabrikant, waaronder Tesla en GM, miljarden in eigen fabrieken voor batterijcelproductie. Zij willen hiermee de levering van batterijcellen garanderen. Analisten uiten namelijk vaak twijfel of de huidige leveranciers van batterijcellen in staat zijn de versnelde vraag naar elektrische auto’s tot 2025 bij kunnen benen.

Desalniettemin is de koerswijziging van Ford-baas Farley opmerkelijk. De ambitie op het gebied van productie-aantallen van elektrische auto’s zijn bij Ford gering in vergelijking met veel concurrerende merken. Zo hebben Hyundai en GM een productiedoel op de korte termijn van een miljoen elektrische auto’s per jaar en bij Volkswagen ligt dat zelfs op 3 miljoen.