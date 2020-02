Krapte op arbeidsmarkt verder gestegen

De spanning op de arbeidsmarkt is daardoor weer opgelopen tot gemiddeld 92 vacatures per 100 werklozen. De meeste openstaande vacatures zijn terug te vinden in de handel met 58.000, de zakelijke dienstverlening (48.000) en de zorg (40.000).

In de zorg kwamen er in het vierde kwartaal 13.000 banen bij. Andere bedrijfstakken met een grote banengroei waren de handel, vervoer en horeca (10.000), de zakelijke dienstverlening (6000) en de industrie (5000). De werkloosheid kwam afgelopen kwartaal uit op 316.000.