Sony uitblinker op lagere Japanse beurs

De Nikkei in Tokio hield het verlies beperkt ondanks de verkoopgolf in Europa en op Wall Street en eindigde 0,4 procent lager op 23.331,94 punten. Sony kreeg er 6,7 procent bij dankzij een verhoging van de winstverwachting. De Japanse elektronicagigant wist het verlies van de filmdivisie te compenseren met de sterke prestaties van de spelletjestak, die door de coronacrisis nog belangrijker is geworden. Ook doet de Playstation 5, die in november uitkomt, het een stuk beter in de voorverkoop dan voorganger Playstation 4.

De andere beursgraadmeters in de Aziatische regio lieten overwegend verliezen zien. In Shanghai noteerde de hoofdindex tussentijds 0,2 procent in de plus en de Hang Seng-index in Hongkong daalde 0,7 procent. De Britse bank Standard Chartered, die ook een notering heeft in Hongkong, zakte 2 procent na publicatie van de kwartaalcijfers. In Seoul daalde de Kospi 0,9 procent. Zwaargewicht Samsung verloor 1,5 procent. De Zuid-Koreaanse technologiereus verwacht een daling van de winst in het vierde kwartaal. De Australische All Ordinaries in Sydney leverde 1,6 procent in.